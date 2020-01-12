أخبار مصر | هاني يونس يكشف آلية عمل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني يونس يكشف آلية عمل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن وجود فريق بمجلس الوزراء يقوم برصد كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يتكون من 45 شاب وشابة تقريبًا، ويقوم برصد آراء ووجهات نظر الجمهور على السوشيال ميديا؛ وذلك بهد الوصول بصورة أكبر وأسرع للمواطنين.



وقال خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، إنه يقوم بمتابعة كافة الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بشكل يومي ومُوسع، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لكل ما يحدث داخل الوزارات المختلفة، فضلًا عن الاطلاع على كافة الموضوعات، سواء الخاصة برئيس الوزراء أو الموضوعات التي يتم معالجتها من قبل الصحفيين، خاصة وأن لديه خلفية صحفية تساعده على ذلك، كونه صحفيًا بمؤسسة الأهرام.

Advertisements



وأضاف "يونس" أنه يتابع معالجات الزملاء الصحفيين لكافة القضايا بالوزارات المختلفة، وبكل الألوان الصحفية، خاصة التحقيق الصحفي؛ نظرًا أنه الأكثر كشفًا عن نقاط التقصير، لافتًا إلى أن الفريق الذي يعمل على الرصد في مجلس الوزراء، يعمل على تحليل ورصد المضمون في كل وسائل الإعلام، ويرد على الشكاوى والشائعات؛ وذلك نظرًا للأهمية القصوى للمركز.



وتابع: "أتابع بنفسي التقارير التي يرصدها الإعلام الخارجي، عند نشر أي معلومات، ويتم متابعة كافة المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، ورصد كافة الموضوعات التي تنشر، سواء في المواقع أو الصحف أو وسائل التواصل أو الصحف الأجنبية، ويأتي لي تقرير بكافة ما يحدث، وهذا عملي اليومي ومتابعتي".



ووجه "يونس" الشكر لفريق المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، على المجهود الكبير الذي يقومون به، ويقدمونه بشكل يومي، واصفًا إياهم بـ"الجنود" التي تدافع عن وطنها، وترد على الأكاذيب والشائعات.