أخبار مصر | مرشح على مقعد نقيب البيطريين يطالب بإنشاء وزارة لتنمية الثروة الحيوانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح على مقعد نقيب البيطريين يطالب بإنشاء وزارة لتنمية الثروة الحيوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هاني مرعي الأستاذ بجامعة المنصورة، المرشح لمقعد النقيب العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه تم تجريف مهنة الطب البيطري وسيطرة الزراعيين علي قطاع الإنتاج الحيواني، وتمثلت مظاهر التجريف في وقف قرارات تكليف الأطباء البيطريين في القطاع الحكومي منذ عام 1995، تعطيل القرار 1373 لعام 2014 والخاص بالإشراف البيطري على المزارع، وصدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتهميش دور الأطباء البيطريين بها، ومحاولة ضم قطاع المحاجر والمجازر لهيئة سلامة الغذاء وهي من مصادر الدخل الأساسي لقطاع الطب البيطري، السيطرة التامة على قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والذي يمثل أهم مصادر التمويل لوزارة الزراعة نفسها مع حرمان قطاع الطب البيطري من هذه العوائد الضخمة، ما انعكس بالسلب على البنية التحتية لقطاع الطب البيطري من وحدات بيطرية ومحاجر ومجازر وغيرها.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365" أن برنامجه يشمل المطالبة بضم قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والهيئة العامة للطب البيطري في وزارة جديدة تختص الوزارة بتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك، المطالبة بتغليظ العقوبة علي منتحلي مهنة الطبيب البيطري.

وأكد "مرعي"، أن البرنامج يضم تنمية قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق إعداد خريطة وبائية شاملة للأمراض المتوطنة في قطاع الثروة الحيوانية، دراسة الاحتياجات القومية من قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والأسماك، مشيرا إلى أن ملف الخدمات الاجتماعية يشمل تشكيل لجنة لمجابهة الأزمات والدفاع عن حقوق الأطباء البيطريين، تطوير النوادي والمقرات الخاصة بالأطباء البيطريين على مستوي الجمهورية، تطوير العمل في صندوق التكافل وصندوق الزمالة.

وتابع: "ملف تطوير التعليم والتدريب البيطري يحتوى على المشاركة مع لجنة القطاع البيطرية بغرض الوصول الي تحديد الأعداد المطلوبة من الأطباء البيطريين وفقا للمعايير العالمية، العمل مع لجنة القطاع بشان إعداد خطة واقعية للأعداد المطلوبة لكليات الطب البيطري الجديدة، تطوير برامج التدريب العملي، مؤكدا أن تشغيل البيطريين يكون من خلال رصد الدرجات المالية الخالية في القطاع الحكومي وعددها ما يقرب من ٦٠٠٠ وظيفة ينتظر الإعلان عنها خلال الأعوام القادمة، وأيضا التوجه نحو ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المادي والتدريب ودراسة الجدوى للعديد من المشروعات في مجال الإنتاج الحيواني.