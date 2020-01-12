أخبار مصر | التعليم تعلن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه تيسيرًا على السادة المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ أواخر شهر يناير 2020 بقاعات التطوير التكنولوجي بالمحافظات المشار إليها فور الإنتهاء من استكمال باقي الإجراءات الإدارية اللأزمة للتنفيذ.