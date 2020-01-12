مصر | تجديد حبس متهم فى قضية المحور الإعلامي للإخوان 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم فى قضية المحور الإعلامي للإخوان 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، تجديد حبس المتهم عبد الله أحمد، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها وآخرين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، والمعروفة إعلاميا بإسم قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونسبت النيابة للمتهم جرائم الانضمام لجماعة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والإشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية.