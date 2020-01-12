مصر | إصابة 4 أطفال عقرهم كلبان في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 أطفال عقرهم كلبان في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرية بدسا التابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، قتل كلبين بعد عقرهما أربعة أطفال، بالقرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بوصول 4 أطفال إلى المستشفي، متأثرين بإصابتهم، إثر عقر كلبان لهم.

وتوصلت تحريات الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز إلى أن الأهالي الحقوا بالكلاب، وقتلوهم، كما تبين خروج الأطفال من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

