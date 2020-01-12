مصر | من "الدقي".. لـ "مزرعة البحيرة".. 24 ساعة لحل لغز خطف "مهندس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الدقي".. لـ "مزرعة البحيرة".. 24 ساعة لحل لغز خطف "مهندس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريق البحث المكلف بمعرفة ملابسات خطف مهندس من أمام مقر شركته بحي الدقي، بعدما تبين اختطافه داخل مزرعة بالطريق الصحراوي، بمحافظة البحيرة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة أن مهندس يدعي سامح، يوجد بينه وبين المجني عليه وشريكه تعاملات مالية، وفي الشهر الماضي، وتوفي العضو المنتدب للشركة، ما دفعه لمطالبة المجني عليه برد المبلغ "126 ألف جنيه"، لكن الأخير كان يماطل في دفع المبلغ المشار إليه.

وبينت التحقيقات أنه يوم الواقعة توجه "سامح"، لمقابلة المهندس فؤاد، لكنه لم يجده، وحال نزوله من مقر الشركة وجده أسفل المقر، وطلب منه الذهاب معه لحل الخلافات بينهما، لكنه رفض ما دفع الأول إلى خطفه داخل سيارة عنوه عنه، واحتجزوه داخل مزرعة بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

وواصلت التحقيقات أن أهل المجني عليه أبلغوا قسم شرطة الدقي بتغيبه أول أمس الجمعة، ولدي توصل فريق البحث إلى هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وتضيق الخناق عليهم، أطلقوا سراح المهندس "فؤاد"، وأعدت القوات مأمورية تمكنت من القبض على 3 من منفذي الواقعة حال هروبهم بمحافظة الغربية.

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وتوصلت تحريات رجال مباحث الجيزة عن ملابسات واقعة خطف مهندس، من مقر شركته بمنطقة الدقي، وتبين أن خلاف بينه وبين آخرين حول مبلغ 130 ألف جنيه وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من تحريره والقبض على خاطفيه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغا من ربة منزل ومالك شركة توريدات، تفيد بأنه أثناء توجه شقيقها مهندس، 68 عاما، إلى مقر شركة الثاني "شريكه"، تفاجأ بمالك شركة أخرى و3 آخرين، اصطحبوه عنوة عنه، من أسفل مقر الشركة واحتجازوه في مكان "غير معلوم"، بسبب خلافات بينهما.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وبإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبفحص كاميرات المراقبة، وعلاقات المجني عليه، وتتبع خط سير هروب المتهمين، تمكنت القوات من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، ومكان هروبهم.

وأعدت عدة أكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.