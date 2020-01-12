مصر | تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد عشيقها في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد عشيقها في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، لقيت مصرعها علي يد أحد الأشخاص بمنطقة السيدة زينب، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، كما كلفت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهم.

تلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.



ودلت تحريات المقدم أحمد سعيد والنقباء خالد جبر وأحمد خلف معاوني المباحث، أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب وكانت تتردد عليه في شقته، وأنه وراء الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطة واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهم في اللقاء الأخير فتعدى عليها بالضرب وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة تخلص منة الجثة بإلقائها في أحد الشوارع وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.