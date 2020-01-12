شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الأولوية في فتح المخابز الجديدة للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية للتأكد من حسن انتظامها، حيث يتم المرور الدورى على المخابز بكافة أنواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان.

وأشار المحافظ إلى أن الأولوية في فتح مخابز جديدة في المرحلة المقبلة هي للتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الاكثر احتياجاً والنائية والتى لا تفي المخابز الموجودة بها باحتياجات المواطنين.

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وقال المحافظ، خلال رئاسته لاجتماع اللجنه العليا للمخابز، الأحد، إنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقه بشأن أي طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة، بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصه الإجمالية، المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أي أعباء إضافية.

وكلف المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية بإعداد خريطة مفصلة بالمخابز الموجودة بالمحافظة وحصة كل مخبز، وأعداد المواطنين المنتفعين بها، والمناطق التي بها عجز أو زيادة، وفقاً للكثافة السكانية من منطلق الاستفادة الكاملة، من الدعم المخصص، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

أكد «راشد» أنه جار إعادة فحص ومراجعة 43 مخبزا بلديا، من ناحية الشروط والضوابط والمواصفات تحت إشراف مديرية ومباحث التموين.

من جهته، أشار هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن إجمالى عدد المخابز بنطاق المحافظة تبلغ 2019 مخبزاً، منها 1299 مخبزا بلديا، مؤكدا أنه ستتم مراجعة الحصص المخصصة بهدف الوصول إلى حُسن استخدام الموارد المتاحة، والاستفادة الكاملة من الحصة المخصصة للمحافظة، بحيث تفى باحتياجات كل المناطق.