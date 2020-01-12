شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعلن تنفيذ أكثر من 90% من تطوير منطقة آثار مقابر «الحواويش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تنفيذ أكثر من 90% من مشروع أعمال تطوير منطقة آثار مقابر «الحواويش» الفرعونية بدائرة مركز أخميم، والجاري تنفيذه بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيها.

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جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ للمشروع، للوقوف على آخر المستجدات به، ونسب التنفيذ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المنطقة وما تحويه من آثار.

وأكد محافظ سوهاج، خلال جولته، أن سوهاج تتمتع بالعديد من مقومات الجذب السياحي وتنوع الحضارات، وبها آثار من مختلف العصور، ومنها منطقة آثار مقابر الحواويش، والتي تضم 800 مقبرة أثرية يرجع تاريخها إلى الأسرتين الأولى والثانية، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء سور لحماية المنطقة، وسلالم للوصول إلى المقابر، ومنطقة استقبال واستراحة، وقاعة زجاجية، وكافيتريا سياحي، ومنفذ لبيع التذاكر، بالإضافة إلى توصيل المرافق من مياه، وكهرباء، وإعادة رصف الطريق المؤدي لمنطقة المقابر.

ووجه «الفقي»، باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع شركتي المياه والكهرباء للإنتهاء من توصيل المرافق للمنطقة، مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروع، والذي من المتوقع افتتاحه خلال شهر مارس القادم.