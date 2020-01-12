شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي من إيطاليا والأرجنتين يزور آثار المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد سياحي من دولتي إيطاليا والأرجنتين، الأحد، المناطق الأثرية والمعالم السياحية، داخل منطقة تونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة محافظة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، أوضح دكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها «منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترًا، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى».

وأضاف أن المحافظة تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني» لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.