شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البنك المركزي: قدمنا 3 مبادرات للقطاع السياحي مؤخرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع السياحي في مصر شهد فترة صعبة جدا خلال السنوات الماضية؛ لذا أطلق البنك المركزي أكثر من مبادرة للعمل على تنشيط هذا القطاع مرة أخرى وتقديم الدعم المطلوب للعمالين.

وأضاف «نجم»، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن السياحة عانت خلال آخر 7 سنوات؛ لكن مع وجود الأمن والاستقرار حاليا بدأت تعود مرة أخرى، موضحًا أن البنك المركزي يعمل بطريقة استباقية لذلك قام بدعم السياحة في هذه الفترة حتى يقوم بعمل إحلال وتجديد للفنادق ليجد السائح أماكن مناسبة لاستقباله وتخفيف العبء على أصحاب هذه الفنادق المتعثرين.

وأوضح أن البنك المركزي قدم 3 مبادرات للقطاع السياحي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه عندما تنتهي هذه المبادرات يتم تجديدها مرة أخرى، مؤكدًا أن السياحة يعمل بها عدد كبير من الشعب المصري وتُمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري.