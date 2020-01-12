شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بالإسراع في ملفات تقنين الأراضي وحصر الأصول غير المستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون سرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة، من خلال وضع لافتات إرشادية لتعريف المواطنين بإجراءات التقنين وتقديم تسهيلات لإنجاز مهام العمل، كما أكد على ضرورة توعية المواطنين بقانون التصالح على الأراضي الزراعية والمدة المحددة، خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور سكرتير عام المحافظة والمستشار الهندسي.

كما وجه المحافظ بضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حفاظاً على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا رفع الإشغالات وتمهيد الطرق ورفع نواتج الهدم، وأضاف بضرورة عمل حصر شامل بحالة الطرق واحتياجات الإنارة بكل مركز ومدينة بالتنسيق مع المستشار الهندسي للمحافظة، مع ضرورة تحديد أبعاد الطرق من ناحية المسافة والعرض في موعد أقصاه أسبوع .

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كما وجه المحافظ بحصر الأصول غير المستغلة لجميع الأراضي الفضاء والمؤجرة بنطاق المحافظة لبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

وفي قطاع النظافة، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية على رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة، وأكد على أنه سيتم تدعيم المنظومة بصناديق وسيارات مختلفة الحمولة للقضاء على القمامة والحد منها، مؤكدا على أنه أصدر توجيها بتكليف نواب رؤساء المدن لشؤون المدينة والقرى بالمسؤولية الكاملة عن متابعة الحملات الميكانيكية، وكذا حالة المعدات واستهلاك الوقود، مضيفا بإعداد دراسة شاملة للوقوف على كافة معدات النظافة المعطلة وعمل الصيانة اللازمة لها لضمان تأدية المهام .

هذا وقد طالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتقديم مقترحات لتطوير الأسواق ومواقف سيارات الأجرة لتكون نموذجية، وتم البدء بمركز الشهداء، من خلال الاستعانة باستشاريين من جامعة طنطا، كما وجه بضرورة تخصيص مسؤول عن وحدة تنفيذ الأحكام الخاصة بالمحاضر والمخالفات بالإدارات الهندسية من خلال المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع، شدّد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الميداني والفعال مع المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية للوقوف على طلباتهم ومشكلاتهم وحلها في إطار القانون.