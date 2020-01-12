لجنة متابعة العلاقات المصرية الأفريقية تعقد أول اجتماعاتها بالعام الجديد

تناول الاجتماع ما قامت به مختلف الوزارات وشركات القطاع الخاص لتطوير وتنمية التعاون مع الدول الأفريقية خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا خططها وبرامجها خلال العام الجديد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية العلاقات المصرية الأفريقية، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي التي تقوم بها مصر مع عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن إنشاء صندوق مصري لتأمين الصادرات وضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا.

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وكذلك مشروع "جسور" الذي تقيمه وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية عبر الربط كمرحلة أولى بين ميناء السخنة وميناء مومباسا فى كينيا، فضلاً عن خطط هيئة تنمية الصادرات الخاصة بتنظيم بعثات ترويجية وأسابيع تجارية مخصصة لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.