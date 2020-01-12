شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يوجه بتوفير الإشراف الطبى للحالات المرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2019-2020)، حيث تفقد فيها مبنى المعامل والفصول بالجامعة للتأكد من إجراء الامتحانات في مناخ مناسب للطلاب، وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الجديد 2020.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الأحد، اطمأن رئيس الجامعة على تجهيز اللجان، وتأمينها وتوافر وسائل الأمن والسلامة وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب، مؤكدا على توافر عدد كاف من المراقبين والملاحظين داخل كل لجنة، مشيرا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

وشدد رئيس جامعة حلوانت على إتاحة الإشراف الطبى للحالات العادية أو الحرجة، وكذلك توفير الأمن الإدارى اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لحسن سير أعمال الامتحانات للطلاب، كما تفقد فى نهاية جولته كلا من كلية التمريض والتربية، كما التقى بعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بهما واطمأن منهم على سير أعمال الامتحانات.

على جانب آخر، تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان المؤتمر العلمى الدولى التاسع للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويترأس المؤتمر الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وأمناء المؤتمر: الدكتور عصمت أباظة، والدكتورة مشيرة مطاوع، والدكتور عادل ثروت.

ويهدف المؤتمر الذى تنظمه جامعة حلوان إلى إظهار دور التربية الفنية فى تعليم وبناء القيم الإيجابية، وتنمية الكفاءات الشخصية، وإبراز دور الفن فى تحسين جودة حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توضيح دور الصناعات الإبداعية والثقافية والحرف التراثية، تبني شراكات فاعلة لتعليم الفنون، دعم دور الفن المعاصر، دعم الابتكار والابداع، الفن في عصر التواصل الرقمي، وأبراز دور الفن في تنمية الوعي البيئي.

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الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات

طلاب جامعة حلوان يؤدون الامتحانات

رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الامتحانات

رئيس جامعة حلوان يتابع الامتحانات

رئيس جامعة حلوان