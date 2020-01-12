شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة السمكية»: البحيرات المصرية لم تلق عناية إلا في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه تم وضع خطة لفتح أسواق بالخارج لتسويق الأسماك التي يتم إنتاجها في مصر، مشيرًا إلى أنه تم العمل في البحيرات بشكل كبير جدًا عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالبحيرات.

وأضاف «السيد» في حواره لبرنامج «حديث المساء» على فضائية «إم بي سي مصر» الأحد، مع الاعلامية ياسمين عز، أن الاستزراع السمكي قطاع ناجح، حيث إن الاستزراع يمثل 80 % من جملة الإنتاج، و20 % المتبقين من البحر الأحمر والمتوسط، موضحًا أن البحيرات لم تلق عناية إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الحديث عن تطوير هذه البحيرات كان حلما في الماضي، وكان لا بد من التعاون مع بعض الجهات المختلفة لتنفيذ هذا الحلم، موضحًا أنه يتم تنفيذ مشروعات لاستزراع الجمبرى ودمياط ستكون محطتنا الأولى في ذلك المشروع