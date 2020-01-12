شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: مناورة «قادر 2020» رسالة ردع لمن تسول له نفسه المساس بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن مناورة قادر 2020 التي تنفذها القوات المسلحة حاليًا، تعد أكبر مناورة نفذتها القوات المسلحة منذ 6 سنوات.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية، الأحد، أن المناورة ليست موجهة ضد أحد، لأن الاستراتيجية العسكرية المصرية تعتمد على الدفاع وليس العدوان على طرف خارجي.

وتابع فرج أن المناورة تهدف إلى طمأنة الشعب المصري بأن لديه قوات مسلحة قادرة على حماية حدود بلاده وحقوقها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المناورة بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه المساس بمصر.

وأكد مدير الشؤون المعنوية الأسبق أن مصر باتت مهدّدة لأول مرة من الاتجاهات الأربعة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ولهذا تم تدعيم القوات المسلحة بالغواصات وحاملات الطائرات وغيرها من الأسلحة الحديثة.