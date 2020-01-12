شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: «الدنيس المصري» يمتلك شهرة كبيرة في البلاد الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن إنتاج مصر من الأسماك في آخر الإحصائيات التي تم عملها في 2018 وصل لـ1.9 مليون طن، مشيرًا إلى أن منهم 1.6 مليون طن سمك يخرجون من الاستزراع السمكي.
وأضاف «السيد» في حواره لبرنامج «حديث المساء» على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، الذي تقدمه الأعلامية ياسمين عز أن البحرين الأحمر والأبيض فقيرين قليلًا في إنتاج الأسماك، ولذلك فأنه تم التفكير في الاستفادة من البحرين فيما يتعلق بالاستزراع السمكي، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة السادسة في مجال استزراع الأسماك وخلال الفترة القادمة سنتقدم مركز آخر.
وأشار، إلى أن 80% من حجم استهلاك الاسماك تنتج محيًا، ومتوسط استهلاك الفرد للأسماك في مصر بلغ 20.1 كيلو جرام في العام الواحد، والمتوسط العالمي هو 20.3 كيلو جرام، موضحًا أن هناك نظامًا جيدًا للاستزراع السمكى، والمزارع آمنة بنسبة 100%.
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