شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جوبا يلتقي رئيس برلمان جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير المصري في جوبا، محمد قدح، مع الرئيس الجديد للمجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان، أوبوش أوجوك، بحضور رئيسي لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الأمنية.

ونقل السفير المصري تحيات وتهنئة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لـ«أوجوك» على توليه قيادة البرلمان في جنوب السودان في هذه المرحلة الفاصلة لاتفاق السلام المنشط.

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وأكد السفير دعم مصر له في مهمته والتي تشمل إقرار مشروع التعديل الدستوري وقوانين تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً لاتفاق السلام في جنوب السودان.

وتناول السفير نتائج زيارة رئيس مجلس النواب المصري لجوبا، ديسمبر الماضي، حيث اتفق الجانبان على أهمية متابعة نتائج هذه الزيارة الهامة في مختلف المجالات بهدف تفعيل نتائجها والبناء عليها ومن بينها إنشاء مجموعة صداقة برلمانية بين الجانبين.

من جهته، طلب رئيس البرلمان الجنوب سوداني نقل تحياته لرئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان المصري، وأعرب عن اعتزازهم الشديد بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع لتعزيز العلاقات مع مجلس النواب المصري خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن تقديرهم للدعم المصري المتواصل لجنوب السودان.