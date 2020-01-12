شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة للعلاقات «المصرية - الأفريقية» تعقد أول اجتماعاتها خلال العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اجتماعاها الأول لعام ٢٠٢٠ وذلك يوم الأحد ١٢ يناير بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ومراكز الدراسات واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

تناول الاجتماع ما قامت به مختلف الوزارات وشركات القطاع الخاص لتطوير وتنمية التعاون مع الدول الأفريقية خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا خططها وبرامجها خلال العام الجديد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية العلاقات المصرية الأفريقية، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي التي تقوم بها مصر مع عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن إنشاء صندوق مصري لتأمين الصادرات وضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا. وكذلك مشروع «جسور» الذي تقيمه وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية عبر الربط كمرحلة أولى بين ميناء السخنة وميناء مومباسا في كينيا، فضلاً عن خطط هيئة تنمية الصادرات الخاصة بتنظيم بعثات ترويجية وأسابيع تجارية مخصصة لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.