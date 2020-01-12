شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الطرق والكباري في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد، الأحد، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية، حيث تفقد رفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقيادات هيئة الطرق والكباري كوبري الرسوة القديم بجنوب بورسعيد.

Advertisements

ووجه وزير النقل، بالتنسيق بين المحافظة والهيئة العام للطرق والكباري وإدارة المرور لعمل دراسة لحالة الكوبري الحالية وحركة السيارات عليه وإمكانية مرور النقل الثقيل عليه.

وتوجّه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ كوبري أشتوم الجميل على طريق بورسعيد دمياط والذي يشمل إنشاء كوبري جديد بجوار الكوبري القديم، بتكلفة إجمالية 85.5 مليون جنيه، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز وأن تكون كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وتابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بورسعيد / دمياط وذلك لمسافة بطول 36 كم، بدءاً من بورسعيد، حيث تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين: الأولى بطول 15 كم مزدوج، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وفور الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية سيتم تنفيذ أعمال التخطيط وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والمرحلة الثانية بطول 21 كم مزدوج، حيث تم نهو اتجاه بورسعيد / دمياط أما إتجاه دمياط / بورسعيد فيتم أعمال رفع الكفاءة وإعادة الرصف بواسطة شركة الصيانة الذاتية بنظام FDR (إعادة تدوير الأسفلت).