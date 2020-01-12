شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات سوريا الديمقراطية: موقف مصر ضد الغزو التركي لبلادنا «مُشرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، بموقف مصر من الاحتلال التركي لسوريا، واصفًا إياه بالموقف المشرف للجامعة العربية بقيادة مصر، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواقفه ضد الغزو التركي، وحرصه على وحدة الأراضي السورية بشكل عام، وتصريحاته المتعلقة بقضية الشعب الكردي.

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وأوضح «عبدي»، خلال حوار تليفزيوني، الأحد، أن مصر كدولة عربية كبيرة ودولة قيادية في المجتمع العربي يجب أن يكون دورها أكبر مما هو عليه الآن في الملف السوري، وهذا مطلب للسوريين، مشددًا على أن الجهود التي تبذلها تركيا وإيران والآخرين في الملف السوري بشكل عام ليس لصالح الشعب السوري وإنما لمصالحها الشخصية، فهم يريدون أن تتعمق الأزمة السورية الموجودة لاستمرار أجندتهم في سوريا والحفاظ على مصالح دولهم، بينما مصر ليس لديها أطماع في سوريا أو مصالح تخصها وإنما لديها علاقات تاريخية في سوريا، مؤكدًا أن مصر الآن تحاول أن تلعب دورًا أكبر في حل هذه المشكلة، سواء كان على مستوى الدولة أو على المستوى الوطني.

وتابع «عبدي» أن قطر لعبت دورًا سلبيًا في الأزمة السورية، لم يكن لها أي دور بناء منذ بداية الأحداث حتى الآن، بل هي ساعدت في نشوب الحرب الأهلية في سوريا، وهي جزء من المشروع التركي والممول الأساسي له.

ووجه رسالة للشعب الليبي، قال خلالها: «إن التدخل التركي في سوريا سبب جميع المآسي والمعاناة لشعبنا في سوريا، وكل ما جرى في سوريا من القتل والتهجير والدمار كان نتيجة مباشرة للتدخل التركي ودعمها للمجموعات الإرهابية الموجودة بها، فكروا في التجربة التركية في سوريا، ولا تعيدوا هذه التجربة في بلدكم وحلوا مشاكلكم فيما بينكم».