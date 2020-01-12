شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: توقف 4 مشروعات صرف وري في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت 3 جهات تنفيذية في عرقلة تنفيذ 4 مشروعات صرف صحى ورى في غرب الإسكندرية، ما دفع النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، لتقديم مذكرة إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لتشكيل لجنة لبحث أسباب تأخر المشروعات وإنهاء تعثرها.

وقال النائب في بيان، الأحد، إن المشروعات المتوقفة هي الصرف الصحي في أبوتلات ومرغم، وتعطل عمل مأخذ الكيلو ٤٠ صحراويا، إضافة إلى مشكلة ١٤ طريقا، امتداد شارع الزعيم في العراوة، مشيرا إلى تشكيل لجنة بحي العامرية أول لبحث سبب توقف المشروعات الأربعة.

وذكر أنه عقب المعاينة، عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة سبب توقف المشروعات، وأكد «الشريف» أن مشروعات الصرف الصحى ومأخذ مياه الكيلو 40 صحراويا متوقفة، وكان المفترض الانتهاء منها عام 2018، وتقرر تأجيلها إلى عام 2019، وأن الجهات التي تعرقل استكمال المشروع هي «الكهرباء والرى والاسكان»، على حد قوله.

وطالب «الشريف» بعرض المقايسات الجزافية المقدمة من إدراة صرف النوبارية لمرور سحارات أسفل مصرف غرب النوبارية على رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى من تشغيل محطة صرف مرغم وأبوتلات، بعد الانتهاء من بناء محطات 1 و2 و3 في محطة صرف مرغم وتوفير أرض لبناء محطات 4 و5 و6.

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من جانبه قال المهندس إبراهيم منصور، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: «فيما يتعلق بمشروع مأخذ مياه الكيلو 40 صحراوى، إن منطقة المأخذ فقيرة وتحتاج أرض لانشاء محطة محولات للتغذية الكهربائية للمأخذ»، لافتا إلى التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى للمعاينة على الطبيعة والاتفاق مع الإسكان والرى والكهرباء على مسطح 53 في 65 مترا، لاستخراج تخصيص مسطح لشركة نقل الكهرباء لاقامة محطة محولات على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية، إلا أنه لم يصدر أمر التخصيص حتى الآن، ليتمكن الجهاز من تنفيذ المحطة، ومخاطبة وزيرى الكهرباء والرى.

وفيما يتعلق بتوقف مشروع إنشاء محطة صرف أبوتلات، قال «منصور»: «معوقات المشروع تكمن في ايقاف مديرية الطرق والنقل حفر ومد الكابلات الكهربية لمحطة صرف أبوتلات، بسبب عدم سداد الجهاز باقى المقايسة التقديرية، والجهاز سدد قيمة المقايسة المقدمة من مديرية الطرق في حينه، وتم دفع 8 ملايين و331 ألف جنيه ودُفع المبلغ المتبقى وقيمته 1.7 مليون جنيه، دون مراعاة زيادة الاسعار، مشيرا إلى أن مد الكابلات تعطل ببسب التوقف الصيفى للحفر، وتوافد المصيفين على المنطقة، وأنه من المقرر تشغيل محطة الرفع الرئيسية 1 نهاية شهر يونيو 2020».

وقال المهندس عبدالروف صادق، مدير هندسة كهرباء مريوط بشركة توزيع كهرباء البحيرة: «فيما يتعلق بمحطة صرف مرغم وأبوتلات لا يمكن إعتماد المهمات الكهربائية على أساس قدرة المحولات لتشغيل المحطة، ولا يمكن إعتماد المهمات دون وجود مصدر كهرباء متحركة أو ثابتة».

وقال المهندس معتز محى الدين، مدير عام صرف النوبارية، إن مرور سحارة بمصرف التحرير وتقاطعها أعلى سحارة مصرف غرب النوبارية فان المنشور الوزارى رقم 139 لسنة 2018 يحظر تحميل مواسير المرافق على الأعمال الصناعية المقامة على المجارى المائية ويمكن عمل بدالة فوق المصرف.

وعقب مناقشة المحافظة كل مشروع على حدة، صدرت توصيات الجهاز التنفيذي بموافاة النائب أحمد الشريف بصورة من الخطابات الموجهة إلى وزارتى الكهرباء والري لتخصيص أرض لمحطة المحولات الكهربائية واعتماد المهمات المستوردة ليتمكن من التنسيق مع وزير الكهرباء وقيام السكة الحديد بموافاة النائب برد كتابي عن أسباب تأخير إصدار التراخيص لمرور السحارة بمأخذ مياه الكيلو ٤٠ صحراوي، وعرض أحمد الشريف المقايسات الجزافية من صرف النوبارية على رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن المطالبة بإصدار مديرية الطرق تصريح الحفر لتوصيل التغذية الكهربائية لمحطة صرف أبوتلات.