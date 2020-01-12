شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح مركز «سوان كوليدج للتدريب والاستشارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مركز «سوان كوليدج للتدريب والاستشارات»، الأحد، خلال زيارته الحالية لمدينة أسوان، وذلك بحضور الدكتور عز الصادق، مدير المركز.

ويقدّم المركز استشارات لرواد الاعمال واصحاب المشروعات الناشئة في اسوان، وخلق مساحه عمل مشتركه لاصحاب المشروعات والمبدعين بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب.

ويتخصص المركز في بناء قدرات ومهارات الموارد البشرية من خلال ورش عمل وتدريبات متخصصه، ويحتوي المركز على اول مكتبه الكترونيه رقمية للباحثين باسوان بمحتوى اكثر من 5 ملايبن كتاب.