شكرا لقرائتكم خبر عن من هو هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى هيثم بن طارق آل سعيد، القسم سلطانًا لعمان، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.



هيثم بن طارق

السلطان هيثم بن طارق ابن عم السلطان قابوس

ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

السطان هيثم

كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

السلطان هيثم بن طارق أول رئيس لاتحاد الكرة فى عمان

وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

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السلطان هيثم بن طارق

كما عين هيثم بن طارق في منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002 وحتى يوم أمس، وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة “عمان 2040”.

وقد أدى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القسم سلطانا لعُمان وفقًا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة، وذلك إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت مَن أوصى به السلطان قابوس بن سعيد؛ عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا له.

وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر، كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م