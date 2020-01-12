شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. رئيس برلمان ليبيا: اتفاق السراج وأردوغان خيانة لشعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب المصرى اليوم الأحد، حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.





رئيس برلمان ليبيا: اتفاق السراج وأردوغان خيانة

جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب المصرى اليوم الأحد، حيث عُقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة: "يسعدنى ويشرفنى حضور رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق"، ويأتى ذلك بعد تأكيد اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.





ضبط عامل بحوزته 39 قطعة أثرية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث السياحة والآثار بأسيوط، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة مركز القوصية بأسيوط وبحوزته 39 قطعة آثار أثناء قيامه بعرضها للبيع، وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء رضا العمدة مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بعرض بعض القطع الأثرية للبيع بمسكنه بذات الناحية.

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. وحسين الجسمى أول الحاضرين

بدأ منذ قليل، عزاء والد الفنان إيهاب توفيق المقام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، الفنان الإماراتى حسين الجسمى، الإعلامى رامى رضوان، الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتوفى والد الفنان ايهاب توفيق، صباح الخميس الماضى إثر حريق ضخم بفيلا نجله إيهاب بمدينة نصر.





مطلقة إبراهيم سعيد تقيم دعوى حبس ضده لتخلفه عن دفع نفقة ابنه

أقامت ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوى حبس لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألف و750 جنيه، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس، وكان قد أقام هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، دعواه، مؤكدا فيها، أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، أبتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.





سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العراقية وإصابة 4 جنود عراقيين

نقلت وكالة الأنباء العاليمة "رويترز" عن مصادر عسكرية، أن سبع قذائف مورتر سقطت داخل قاعدة بلد الجوية العراقية التى تستضيف قوات أمريكية، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 4 جنود عراقيين، وأن القذائف سقطت على مدرج القاعدة التى تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد. من جهة أخرى، نشرت شبكة "سى أن إن" الإخبارية الأمريكية، لقطات مصورة داخل قاعدة "عين الأسد" غرب العراق، هى الأولى من نوعها بعد الهجوم الصاروخى الإيرانى عليها فجر الأربعاء الماضى. وظهرت مراسلة الشبكة الأمريكية، أروى ديمون، خلال التصوير، وهى تقف داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيرانى باليستى.





الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه

واصل الدولار النزيف أمام الجنيه المصرى، تراجع سعره اليوم الأحد 12-1-2020 مع بداية تعاملات اليوم، أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك التجارى الدولى cib تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، فى حين تراجع بقدار 5 قروش أيضا 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 16.01 للشراء، و16.11 جنيه للبيع فى بنك أبو ظبى الإسلامى، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوى 27 يناير ولمدة شهر

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتباراً من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، مشيرا إلى أنه على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

طفرة صناعية فى عهد الرئيس السيسى

عانى القطاع الصناعى لفترة طويلة، قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكم، من مشكلات عدة تسببت فى تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين. مدينة الروبيكى للجلود، الممتدة على على مساحة 500 فدان، توقف الإنشاء فيها منذ أحداث 25 يناير إلى عام 2015، بحسب مدير مشروع الروبيكى السابق المهندس كمال منصور مدير، والذى أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه بمجرد وصول الرئيس السيسى للحكم بدأت الحكومة تضع المشروع نصب أعينها وعاودنا العمل بالمدينة مرة أخرى.

مقاتلو الصاعقة الـ999 يؤدون يمين حماية الوطن

فى ظهور خاص لقوات الصاعقة المصرية، والوحدة 999 قتال بالجيش المصرى، تضمن الفيديو الصادر عن وزارة الدفاع، بعض اللقطات الخاصة بالوحدة الأشهر داخل القوات المسلحة المصرية، حيث ظهر مقاتلوا الصاعقة المصرية وهم يقسمون على العهد، بالحماية والأمان لكل المصريين، قبل تنفيذهم أحد الطلعات التدريبية بإحدى الطائرات الخاصة بالجيش المصرى.





انقطاع الإنترنت عالميا سبب خسارة 8 مليارات دولار بـ2019

كشف تقرير حديث صادر عن شركة " Top10vpn" المتخصصة فى الأبحاث عبر الإنترنت ومقرها لندن أن الاقتصاد العالمى تكبد خسائر بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضى، على خلفية انقطاع خدمات الإنترنت فى العديد من الدول ومن ثم تعطيل الوسائط الاجتماعية عبر بلدان أخرى حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة اعتمدت أداة تعرف باسم COST لحساب التأثير الاقتصادى، وهى من تطوير شركة "نت بلوكس" المتخصصة فى مراقبة حرية الإنترنت حول العالم وغيرها من المنظمات غير الحكومية التى ترصد مجتمع الإنترنت بجميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لمؤشرات من البنك الدولى، الاتحاد الدولى للاتصالات، الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

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جناح باسم ساديو مانى مدى الحياة فى منتجع بسهل حشيش

قضى اللاعب العالمى ساديو مانى، نجم نادى ليفربول والمنتخب السنغالى 24 ساعة له الأسبوع الماضى فى مدينة الغردقة حيث تم تتويجه أفضل لاعب فى أفريقيا للعام 2019، تلك الزيارة التى حظت باهتمام عالمى وإقليمى كبير، ورغم أنه غادر إلى انجلترا عقب الحفل بساعات إلا أن أصداء الزيارة لازالت تشغل بال المتابعين.





البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والذى يهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.

العجز بإسرائيل سيبلغ 4% إذا لم تفرض زيادات ضريبية

قالت وزارة المالية الإسرائيلية فى تقرير اليوم الأحد أن من المنتظر أن يصل العجز فى موازنة البلاد إلى 4% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى فى السنوات القليلة المقبلة إذا لم تجر الحكومة تعديلات على الضرائب والإنفاق بعشرات المليارات.

وكان جمود سياسى بدأ قبل عام قد تسبب فى صعوبة اتخاذ خطوات مالية لأن صلاحيات حكومات تصريف الأعمال محدودة.

وتجرى إسرائيل فى مارس المقبل ثالث انتخابات فى أقل من عام وهو ما يعنى أن موازنة 2020 لن تعتمد حتى منتصف العام على أقل تقدير.





السيسى ورئيس المجلس الأوروبى يتوافقان على ضرورة التسوية السياسية بليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بـ"شارل ميشيل" فى القاهرة فى أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبى، مؤكدًا مكانة الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر، والتى ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل، ليس فقط لكون الجانب الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر، وإنما فى ضوء الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

مواصفات امتحان اللغة الأولى للأول والثانى الثانوى

يؤدى غدا الاثنين 13 يناير الجارى، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا وورقيا فى الفترتين الصباحية والمسائية، ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيتكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 27 سؤالا منها 20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى. كما سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

على عبد العال: أمن ليبيا يرتبط بالأمن القومى المصرى

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التى تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، لافتا إلى أن الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى فى ظل حقائق الجغرافيا السياسية التى تربط بين البلدين.

6.8 ملايين مواطن حصلوا على جرعات الوقاية من البلهارسيا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حصول 6.8 مليون مواطناً وتلميذاً بـ20 محافظة من محافظات الجمهورية على عقار "البرازيكوانتيل" للوقاية من البلهارسيا، وذلك خلال العام الماضى 2019، يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى إعطاء 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية عقار"الميندازول" ضد الديدان المعوية، موضحاً أن تلك الحملات تسهم فى تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.

غدا شبورة مائية تصل لحد الضباب والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الاثنين، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفه تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل لبرودة على كافة الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 02 درجة.