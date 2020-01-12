شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مباحث الآثار تضبط عاملا بحوزته 39 قطعة أثرية بمركز القوصية أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث السياحة والآثار بأسيوط، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة مركز القوصية بأسيوط وبحوزته 39 قطعة آثار أثناء قيامه بعرضها للبيع، وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء رضا العمدة مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بعرض بعض القطع الأثرية للبيع بمسكنه بذات الناحية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بأسيوط برئاسة العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث السياحة والآثار بأسيوط، والعقيد أحمد حلمى ضابط السياحة والآثار بأسيوط والذين قاما برفقة مفتش مباحث المنطقة باستهداف منزل المتحرى عنه.

Advertisements

وتم ضبط أحمد. ح. أ ت 35 سنة عامل ويقيم بدائرة مركز شرطة القوصية داخل مسكنه وعثر بحوزته على عدد 39 قطعة أثرية متنوعة وحفر 2 متر فى 2 متر بعمق 2 ونصف متر وجاءت القطع عبارة عن 9 تماثيل من الحجر الجيرى والفخار وجميعها ترجع للعصر الفرعونى ,25 قطعة عملة معدنية ترجع جميعها للعصر اليونانى الرومانى و4 مسرجه من الفخار ترجع جميعها للعصر الفرعونى و1 أنفوره من الفخار ترجع للعصر الفرعونى.

تم التحفظ على المتهم والمسكن وعلى أدوات الحفر ومكان الحفر والقطع المضبوطة وأفاد تقرير لجنة الآثار أن القطع اثرية وأن الحفر بقصد التنقيب وأن جميع القطع ترجع إلى العصرين واليونانى والفرعونى.

وبمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات وعملية الضبط اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار تم تحرير محضرا بالواقعة 189 إدارى مركز القوصية وتولت النيابة العامة التحقيق.