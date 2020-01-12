شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية" تبدأ المرحلة الثانية من إنتاج اليورانيوم بتكلفة 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية انه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع وحدة إنتاج مركبات اليورانيوم بتكلفة 40 مليون جنيه، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال عام، ويستهدف المشروع إنتاج 36 طنا من الكعكة الصفراء سنويا.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الذرية وإحدى المكاتب المتخصصة للاستشارات الهندسية اليوم الأحد، للاستعانة بخدمات مكتب انجيكوب للاستشارات التابع لهيئة الطاقة الذرية أن مصر تملك خبرات كبيرة سوف تضيف للاستشارات الهندسية للمكتب الاستشارى فى مشروعاتها داخل أو خارج مصر.

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وكانت هيئة الطاقة الذرية، وقعت منذ اشهر قليلة بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقه الذرية وأحد الشركات المصرية الكبرى فى مجال إزالة التلوث الإشعاعى من المعدات والأدوات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية مثل الأنابيب والمضخات والأدوات المستخدمة، فى عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعى والمياه الجوفية، وكذلك عمليات معالجة البترول فى بعض المواقع والتى تخلف تركيزات عالية من المواد المشعة الطبيعية على هيئة رواسب فى تلك الادوات.

يذكر أن إزالة المواد المشعة يحافظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام تلك المعدات بعد ازالة التلوث الإشعاعى يعظم فائدة موارد الدولة الاقتصادية ويؤدى إلى النمو الاقتصادى للدولة تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة، والتزاما بتأدية الدور الوطنى لدعم القضاء على المخاطر الخاصة بالنفايات المشعة الطبيعية (النورم) فى مصر.