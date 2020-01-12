شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الرقابة الإدارية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الوزير شريف سيف الدين ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم الأحد Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة، لبحث اُطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأعرب رئيس الهيئة في كلمته خلال اللقاء عن ترحابه بهذه الزيارة، التي تأتى في هذا التوقيت لتدعم مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه في مصر وبريطانيا، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من في تطور ملحوظ وتوافق للرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتجت من خلال تبادل الزيارات الرسمية والوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

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وأكد شريف ، أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على اتخاذ خطوات تنسيقية للتعاون مع كافة الدول وتأتى المملكة المتحدة في مقدمتها لما تربطها من علاقات مع جمهورية مصر العربية وهو ما يستوجب تعزيزها ، وان محاربة الفساد تستلزم التكاتف من الجميع، وتم خلال اللقاء استعراض ابرز مجالات التعاون في الاستثمار وذلك في ضوء مؤتمر الاستثمار البريطاني الأفريقي المزمع انعقاده في 20 من الشهر الجاري ببريطانيا.

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كما تم القاء الضوء على المهام التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية في شتى مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب الكوادر العاملة بالتعاون مع كبرى الكيانات التعليمية سواء داخل مصر او خارجها، ومنها الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا IAKA، والمدرسة الوطنية للإدارة ENA، وتم القاء الضوء على أنشطة التعاون الدولي ومذكرات التفاهم التي تم ابرامها مع عدد من الدول على المستوى الافريقي والعربي والدولى.

وخلال اللقاء تم استعراض الاسهامات التي حققتها الهيئة في مجال دعم الاستثمار بإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين ومنهم عدد من الشركات البريطانية العاملة في مصر، حيث تُعد الاستثمارات البريطانية من أكبر الدول المستثمرة في مصر،وقد استعرض نائب رئيس الهيئة، التعاون الدولي مع بعض الدول الأجنبية في ضبط بعض الجرائم المنظمة خاصة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وما شهدته من تنسيق مشترك مع الأجهزة المناظرة.

ومن جانبه أعرب السفير البريطاني عن شكره وتقديره للدور الذى تقوم به الهيئة وأهمية اللقاء بالنسبة لبريطانيا خاصة وانه يأتي قبيل عقد المؤتمر ، ودراسة اوجه التعاون المزمع تحقيقه مستقبلا الذي سيكون تطويراً للعلاقة بين هيئة الرقابة الإدارية في مصر والمؤسسات التي تناظر مهام عملها ببريطانيا.