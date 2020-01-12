شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كفر الشيخ والمنوفية.. مصر الجديدة فى التريند ومحدش عارف ليه؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصر الجديدة، برز اسم الحى الراقى بمحافظة القاهرة، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولًا فى تريند مصر عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وبينما لم تتفق تغريدات المشاركين على هذا التريند حول موضوع واحد كما هو شائع فى أى هاشتاج يتصدر التريند، فإن الأمر لم يكن غريبًا للغاية، خاصة وأنه قد سبق تريندات مشابهة خلال الأيام الماضية، حيث تصدرت كفر الشيخ ومن بعدها المنوفية التريند فى مصر أيضًا.

هاشتاج مصر الجديدة، الحديث عن موضوعات مختلفة ومتنوعة من بينها إشادة البعض بأعمال تزيين أحد كبارى مصر الجديدة بالورود والتشجير بميدان المحكمة لإضفاء المنظر الجمالى، حيث شهدت الحالة المرورية سيولة فى حركة السيارات بفضل إنشاء عدد من الكبارى بمنطقة مصر الجديدة، وقد شهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة خلال الفترة الماضية إنشاء شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم إنشاء حاليًا تنفيذ من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة.



هاشتاج مصر الجديدة تريند

كما تطرق البعض للحديث عن تشابه كثير بين شوارع حى مصر الجديدة الأمر الذى يجعل شوارعها أشبه بـ"المتاهة" بالنسبة للغرباء عن المنطقة، هذا إلى جانب حيرة البعض فى استخدام الكبارى الجديدة التى تجعلهم يستخدمون الكوبرى الخطأ أحيانًا، كذلك أشار البعض إلى الزحام الشديد الذى يصيب عادة شوارع مصر الجديدة ومدينة نصر بالشلل التام خاصة فى أوقات الذروة، إضافة إلى كل هذا فقد قارن البعض الآخر بين غرق شوارع مصر الجديدة بمياه الأمطار خلال الشتاء الحالى، وبين غرق شوارع دول أخرى بمياه الأمطار، لافتين إلى أن تلك الظاهرة ليس فيها فرق بين مناطق لا تملك بنية تحتية جيدة لتصريف مياه الأمطار وأخرى لديها هذه الميزة بدول أخرى.

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وفى ظل عدم وضوح السبب الحقيقى فى ظهور هاشتاج مصر الجديدة فى التريند بمصر، فإن ما سبقه من تريندات كان شبيهًا بعض الشىء، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بهاشتاج كفر الشيخ، حيث تصدر الخميس الماضى، هاشتاج كفر الشيخ قائمة التريند على موقع تويتر، إذ لقى الهاشتاج تفاعل عديد كبير من المغردين دون معرفة سبب، لهذا التصدر.



إشادة بتشجير وتزيين كبارى مصر الجديدة

ونظرًا لعدم وجود سبب لتصدر الهاشتاج التريندات، تساءل المشاركون الهاشتاج، عن سبب وصوله لقائمة "تريند" تويتر، حيث ضم الهاشتاج كثير من التساؤلات ونشر الصور والأخبار القديمة حول محافظة كفر الشيخ، ومعظمهما تركز على تعرض المحافظة لأمطار غزيرة مستمرة منذ الأربعاء الماضى.

لكن الأمر كان أكثر وضوحًا بالنسبة لتريند المنوفية عن سابقيه، حيث كان سببه تغريده لطالبة جامعية فى إحدى الجامعات الخاصة بمحافظة المنوفية، والتى نشرت تدوينه مثيرة للجدل أساءت فيها لطلاب الجامعات الحكومية، حيث قالت فى تغريدتها: "أنا باحمد ربنا إنى دخلت جامعة خاصة، تقريبًا كل اللى فيها نفس الطبقة ونفس الفكر مع اختلافات بسيطة ممكن التعايش معها، مش عارفة لو دخلت جامعة عادية واتعاملت مع معظم طبقات الشعب الجاهل المتخلف ده كان ممكن يجيلى إيه، ولو دى نرجسية أنا نرجسية عادى جدًّا".



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