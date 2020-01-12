جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة يقدم لزواره كتاب "الشائعات الكاذبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - محمود مصطفى:

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "الشائعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وحرص الأزهر، انطلاقًا من دور الأزهر الدعوي والاجتماعي ومواجهته للظواهر السلبية في المجتمع، على مواجهة الشائعات الكاذبة لما تسببه من هدمٍ للأوطان والمجتمعات، وزعزعةٍ للثقة المتبادَلة بين أفراد الوطن الواحد.

ويقول شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، في طليعة كتابه، إن سنة الله في خلقه اقتضت أن يجعل هذه الحياة نزاعًا بين الخير والشر، وصراعًا بين الحق والباطل، وبين المصلحين والمفسدين، مشيرًا إلى أن من أقبح القبائح التي سلكها الأشرار لمحاربة الأخيار قذفهم لهم بما هم بريئون منه، وإشاعتهم للأكاذيب التي يتنزه عنها هؤلاء الأخيار.

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وينبه المؤلف إلى أمرٍ غاية في الخطورة، وهو أنه إذا كان تصديق الإشاعات الكاذبة في كل زمان ومكان، يؤدي إلى النكبات التي تلحق بالأفراد والجماعات، فإن تصديقها في زماننا هذا – الذي تعددت فيه وسائل الاتصالات – هو أشد شرًا، وأقبح مصيرًا، وأسوأ عاقبة، ولا سيما في أيام الحروب والأزمات.

ويكشف شيخ الأزهر الراحل عن أنجح الوسائل للقضاء على الإشاعات الكاذبة، فيذكر منها: التثبت من صحة ما يُقال ويُسمع، ورد الأمور إلى مصادرها الصحيحة، وسؤال أهل العلم عما خفي من أحكام، وغرس الروح المعنوية العالية في الأمة، وكتمان هذه الشائعات وعدم تردادها، وقذفها بالحقائق الثابتة، وبالأدلة القاطعة التي تهدمها وتبطلها.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.