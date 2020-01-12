"الأعلى للإعلام": الأخبار المجهولة تتصدر مخالفات الصحف في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراسة لعينة عشوائية من وسائل الإعلام، شملت صحفًا قومية وخاصة وحزبية "يومية وأسبوعية"، وبرامج اجتماعية وسياسية، خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2019، طبقًا لمجموعة من المعايير، التي وضعتها لجنة المعايير في المجلس وعددها 17 معيارًا.

وشملت المعايير: (السب والقذف - التهكم والسخرية - تعميم الاتهامات - التخوين - الأخبار مجهولة المصدر - هل يقدم خدمة للمجتمع أم يقدم حالات فردية - عدم احترام الرأي الآخر- خلط الخبر بالرأي - الحض على الكراهية أو التمييز - نشر الشائعات - الألفاظ المتدنية - صحة الصور والفيديوهات - استضافة شخصيات غير مؤهلة - انتقاد سلوكيات المصريين بألفاظ لا تليق - خلط الإعلان بالمادة الإعلامية - عدم احترام اللغة العربية - معلومات غير دقيقة).

وأوضح المجلس أنه فيما يخص الصحف:

تضمنت الدراسة فحص ومتابعة 6 صحف، هي: (الأهالي – والمصري اليوم – والشروق – والجمهورية – والأخبار – والأهرام).

وبلغ إجمالي المخالفات بالصحف، خلال شهر نوفمبر الماضي، 30 مخالفة، بينما شهد شهر ديسمبر 2019، 86 مخالفة.

جاءت أكثر المخالفات في معايير: (الأخبار مجهولة المصدر – والمعلومات غير الدقيقة – وعدم احترام اللغة العربية – وتعميم الاتهامات).

وقال التقرير، إنه عقب تحليل مضمون نتائج الفحص تبين الآتي:

أولاً بالنسبة للصحف في نوفمبر 2019:

- تصدر معيار الأخبار مجهولة المصدر قائمة المخالفات بـ13 مخالفة بنسبة (43.3%) من إجمالي المخالفات التي تم رصدها بالمعايير المحددة من قبل اللجنة.

- معيار معلومات غير دقيقة، بواقع 5 مخالفات بنسبة (16.6%) من إجمالي المخالفات التي تم رصدها.

- معيار تعميم الاتهامات بلغت عدد المخالفات 4 بنسبة (13.3%) من إجمالي مخالفات المعايير.

- تساوت معايير التهكم والسخرية، والحض على الكراهية بواقع 2 مخالفة لكلٍ منهما بنسبة (6.6%).

- كما تساوت معايير خلط الخبر بالرأي، وصحة الصور والفيديوهات، وانتقاد سلوكيات المصريين (مخالفة واحدة لكل منهما) بنسبة 3.3%.

ثانيًا: بالنسبة للصحف في ديسمبر 2019:

- تصدر معيار الأخبار مجهولة المصدر بعدد مخالفات 35 بنسبة 40.6%.

- معيار تعميم الاتهامات بعدد مخالفات 15 بنسبة 17.4%.

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- معيار معلومات غير دقيقة بلغ 14 مخالفة بنسبة 16.3% من إجمالي المخالفات، عددها 86 خلال شهر ديسمبر.

- معيار عدم احترام اللغة العربية، بواقع 7 مخالفات بنسبة 8.14 % من إجمالي المخالفات.

- معيار التهكم والسخرية: 4 مخالفات بنسبة 4.6% من إجمالي المخالفات.

- تساوت معايير الحض على الكراهية، والألفاظ السوقية، وانتقاد سلوكيات المصريين، بواقع 3 مخالفات لكل منها بنسبة (3.4%).

- معيار نشر الشائعات: مخالفتان بنسبة 2.3% من إجمالي المخالفات البالغ عددها 86.

ثالثًا الشاشات:

- العينة العشوائية شملت 45 برنامجًا في 13 قناة بإجمالي مخالفات 611 مخالفة، خلال 3 أشهر هي سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر 2019.

- كان أعلى معيار هو معيار خلط الإعلان بالمادة التحريرية خلال شهر نوفمبر 2019، حيث بلغ 79 مخالفة في سبتمبر، و60 في نوفمبر، و35 في أكتوبر، بإجمالي 174 مخالفة بنسبة 28.4% من إجمالي 611.

- ألفاظ سوقية ومتدنية: 47 في نوفمبر 2019، و27 في أكتوبر، و31 في سبتمبر بإجمالي 105 مخالفات بنسبة 17.1%.

- عدم احترام اللغة العربية: بلغت 54 مخالفة في نوفمبر، و23 سبتمبر، و5 في أكتوبر بإجمالي 82 مخالفة بنسبة 13.4 % من إجمالي 611 مخالفة.

- تهكم وسخرية: بلغت 28 في نوفمبر، و13 في سبتمبر، و7 في أكتوبر بإجمالي 48 مخالفة بنسبة 7.8% من إجمالي 611 مخالفة.

- تعميم اتهامات: حيث بلغت 29 فى نوفمبر ، 10 فى اكتوبر ، 7 فى سبتمبر بإجمالى 48 مخالفة بنسبة 7.5% من اجمالى 611 .

- انتقاد سلوكيات المصريين: 11 في سبتمبر، و7 مخالفة في أكتوبر، و20 في نوفمبر بإجمالي 38 مخالفة بنسبة 6.2% من الإجمالي 611.

- معلومات غير دقيقة: في سبتمبر لا توجد، و8 في أكتوبر، و19 في نوفمبر بإجمالي 27 مخالفة بنسبة 4.4% من إجمالي المخالفات 611.

- الحض على الكراهية: مخالفة في سبتمبر، وأخرى في أكتوبر، و5 في نوفمبر بإجمالي 7 مخالفات بنسبة 1.1% من إجمالي المخالفات 611.

- عدم احترام الرأي الآخر، السب والقذف: 3 مخالفات لكل منهما بنسبة 4.%.

- لا يقدم خدمة للمجتمع: 2 من إجمالي المخالفات 611 بنسبة 3.%.​