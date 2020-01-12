28 يناير.. نظر دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
حددت محكمة أسرة المعادي، جلسة 28 يناير المقبل، لنظر دعوى أقامتها طليقة اللاعب إبراهيم سعيد تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن دفع 90 ألف و750 جنيهًا قيمة نفقة نجله وبدل فرش وغطاء له.
وأقام المحامي هيثم حمدالله، وكيلًا عن ابتسام علاء طليقة لاعب الأهلي والزمالك السابق، دعوى يطالب فيها بحبس المدعى عليه، لامتناعه عن دفع 6 آلاف و50 جنيهًا كنفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء لنجله وذلك لمدة 15 يناير بدأت في الأول من يناير 2018.
وأضاف "حمدالله" في دعواه أن مبلغ متجمد النفقة على إبراهيم سعيد بلغ حتى إقامة الدعوى 90 ألف و750 جنيهًا.
وأكد دفاع المدعية إعلان اللاعب بكافة الطرق القانونية لتأدية النفقة المحكوم بها عليه لكنه امتنع عن الدفع.
وكان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بالمعادي، قضى في وقت سابق بمنع إبراهيم سعيد من السفر لعدم سداد النفقة المتجمدة عليه بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس 196 أسرة لسنة 2017 صادر لصالح طليقته.
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