تفحم الجزء العلوي.. لغز العثور على جثة فتاة بجوار ترعة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة متفحمة ملقاة بالطريق بمركز البدرشين جنوب المحافظة. تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ مزارع بالعثور على جثة بجوار ترعة الجيزاوية بطريق الطرفاية. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة فتاة في العشرينات من العمر، متفحمة من أعلى الركبة. مدير مباحث الجيزة وجه بفحص بلاغات التغيب خلال الـ72 ساعة الماضية، والاستماع لأقوال شهود عيان من المزارعين.

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