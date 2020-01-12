"3 أيام في الحرام انتهت بجثة".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطل في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت التحقيقات تفاصيل مقتل ربة منزل على يد عاطل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بعد العثور على جثتها بالشارع.

وبينت التحقيقات أن المجني عليها كانت تربطها بالمتهم علاقة غير شرعية، وقبل ارتكاب الواقعة، اصطحبها المتهم للإقامة في شقته وظلت برفقته 3 أيام، إلا أن خلافات دبت بينهم أدت إلى نشوب مشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليها بالضرب.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه بعد تعديه على المجني عليها بالضرب طلبت منه السماح لها بمغادرة المنزل إلا أنه رفض، فهددته بإبلاغ الشرطة ما أثار حفيظته فتعدى عليها بالضرب المُبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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وأقر المتهم؛ بأنه عندما اكتشف وفاتها فكر في حيلة للتخلص من ضحيته حتى لا ينكشف أمره؛ فقام بتوثيق الجثة داخل "ملاية سرير" وانتظر حتى منصف الليل واستغل نُدرة المارة بالطريق، وألقى الجثة في أحد الشوارع.

فيما أكد مصدر أمني أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية المتهم بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم وضبطه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم.