مات الأب ونجا طفله.. سقوط سيارة موظف في ترعة الرشاح بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرحت نيابة حلوان، مساء اليوم الأحد، بدفن جثة موظف لقي مصرعه إثر سقوط سيارته في ترعة الرشاح بحلوان.

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي في ترعة الرشاح بحلوان، وبالانتقال تبين وفاة "أ. م" موظف وتمكن الأهالي من إنقاذ طفله 4 سنوات.

دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع السيارة، ونقلت الجثة لمستشفى حلوان العام.