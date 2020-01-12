طعنها بسكين ففقدت طحالها.. تجديد حبس عاطل شرع في قتل زوجة أبيه ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالشروع في قتل زوجة أبيه ببولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "محمد م."، متعاطي للمخدرات، مشيرة إلى أنه طلب أموالًا من زوجة والده ورفضت، فاستغل غياب الأب واستل سكينًا وسدد لها طعنة وسرق مصوغاتها وبعها بمبلغ يزيد على 8 آلاف جنيه.

وألقت مباحث الجيزة، القبض على الصائغ مشتري المصوغات؛ لعلمه أنها حصيلة جريمة.

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ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في القتل المقترن بالسرقة، كما وجهت للصائغ تهمة شراء متحصلات جريمة سرقة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم استولى على 3 "غوايش"، ودبلة، وخاتم، وقام ببيعها لأحد الجواهرجية بالمنطقة، تمكنت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض معاون المباحث من ضبط الجواهرجي وإعادة المسروقات.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليها أجرت عملية لاستئصال الطحال نتيجة الطعنات وحالتها مستقرة.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق.