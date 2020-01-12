25 مارس.. الحكم على 7 متهمين في قضية "اعتناق أفكار داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حجز محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة، لجلسة 25 مارس؛ للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي، وكيل أول النيابة، برئاسة شريف عون، رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون، أفكار داعش الإرهابية، القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية.

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تحقيقات النيابة كشفت عن قيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وأوضحت التحقيقات، إلى قيام قائد الخلية، بإعداد برنامج فكري، وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.

واعترف المتهم مصطفى عبد العليم، وشهرته "صاصا"، بأنه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول، عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد "آل حسن" بمنطقة بولاق الدكرور، وبمحل للعطور، تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية.