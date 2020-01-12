مصر | بطريقة مأساوية.. عاطل يقتل عشيقته في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطريقة مأساوية.. عاطل يقتل عشيقته في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقدم شاب، على قتل عشيقته، والتخلص من جثتها بإلقائها بأحد شوارع حي السيدة زينب.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.
وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب وكانت تتردد عليه في شقته، وأنه وراء الواقعة.
وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب وكانت تتردد عليه في شقته، وأنه وراء الواقعة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهما في اللقاء الأخير فتعدى عليها بالضرب وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة تخلص من الجثة بإلقائها في أحد الشوارع.
وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.