مصر | بطريقة مأساوية.. عاطل يقتل عشيقته في السيدة زينب

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب وكانت تتردد عليه في شقته، وأنه وراء الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهما في اللقاء الأخير فتعدى عليها بالضرب وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة تخلص من الجثة بإلقائها في أحد الشوارع.