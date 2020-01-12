مصر | "دافع عن أمه فأنهوا حياته".. تأجيل محاكمة 5 لقتلهم مواطنا بالقاهرة

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل الواقعة؛ والتي بدأت حينما توجه المتهم الأول وأربعة آخرين، يشكلون عصابة لفرض الإتاوات على البائعين الجائلين، إلى المجني عليه للحصول منه على إتاوة، وحينما رفض المجني عليه، افتعل المتهم معه مشاجرة وقتله على إثرها.
وأوضحت، أنه قبل الواقعة بثلاثة أيام تشاجر المتهم مع المجني عليه بحجة رغبته في إزالة منضدة والدته من أمام منزلهما التي توفر منها مصدر دخل لهم، ووضع أخرى خاصه به في ذلك المكان، وتعرض إليهم المتهم بالسباب وتدخل بعض المارة، وقاموا بتهدئة المتهم واصطحب مرافقيه وغادر المكان.
وبينت التحقيقات، أنه بعد يومين قام المتهم الأول بالمرور أمام المجني عليه لينبهه برفع المنضدة وحينما رفض إزالتها بعد مرور الوقت فوجئ المجني عليه بعودة المتهمين، وافتعل المتهم الأول شراره الواقعة، وقام بدفع المجني عليه في صدره فسقط أرضا، وأثناء ذلك ألقى الباقيين الزجاجات الفارغة والحجارة على منزله، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم، وفرض السطوه عليهم، وليكونوا عبرة لغيرهم مما يرفضون دفع الإتاوه لهم.
وحينما وجد المتهمين صعوبة في تنفيذ مخططهم، مما ينال من هيبتهم إلاجرامية أمام الجميع، فأمر المتهم الأول شريكه بإحضار سلاح ناري "بندقية خرطوش" سلمه للأول، وأثناء ذلك اعتلى المجني عليه سطع العقار للزود عن نفسه وأقاربه، وبدأ في الدفاع عنهم عن طريق إلقاء حجارة على المتهمين.
وكشفت التحقيقات، أنه أثناء ذلك قام المتهم الأول بأخذ حائط سترًا له، ووجه السلاح نحو المجني عليه المعتلي فوق سطح العقار، وأطلق منه عيارًا ناريًا أصاب المجني عليه وما أحدثها من تهتك بأعضاء الجسم ومما صاحبهم من نزيف دموي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ليلقى مصرعه على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.