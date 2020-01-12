مصر | "دافع عن أمه فأنهوا حياته".. تأجيل محاكمة 5 لقتلهم مواطنا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دافع عن أمه فأنهوا حياته".. تأجيل محاكمة 5 لقتلهم مواطنا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 626 لسنه 2019، محاكمة "مصطفى.س"، 31 سنة و4 آخرين، لقتل المجني عليه "محمد.أ"، بمنطقة الجمالية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل الواقعة؛ والتي بدأت حينما توجه المتهم الأول وأربعة آخرين، يشكلون عصابة لفرض الإتاوات على البائعين الجائلين، إلى المجني عليه للحصول منه على إتاوة، وحينما رفض المجني عليه، افتعل المتهم معه مشاجرة وقتله على إثرها.

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وأوضحت، أنه قبل الواقعة بثلاثة أيام تشاجر المتهم مع المجني عليه بحجة رغبته في إزالة منضدة والدته من أمام منزلهما التي توفر منها مصدر دخل لهم، ووضع أخرى خاصه به في ذلك المكان، وتعرض إليهم المتهم بالسباب وتدخل بعض المارة، وقاموا بتهدئة المتهم واصطحب مرافقيه وغادر المكان.