مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": عزل أكاديمي اغتصب طالبة.. وكواليس طعن سيدة الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": عزل أكاديمي اغتصب طالبة.. وكواليس طعن سيدة الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

أمن الجيزة يكشف ملابسات خطف مهندس من شركته بالدقي

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن ملابسات واقعة خطف مهندس، من مقر شركته بمنطقة الدقي، حيث تبين أن خلافًا بينه وبين آخرين حول مبلغ 130 ألف جنيه، وذلك وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من تحريره والقبض على خاطفيه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

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"سيدة الوراق" تروي تفاصيل الشروع في ذبحها على يد مهتز نفسيا

كشفت السيدة "كاترين.ر"، البالغة من العمر 52 عامًا، تفاصيل التعدي عليها ومحاولة ذبحها على يد شاب مهتز نفسيا ويدعى "ممدوح.ر.ط" في عقده الثالث من العمر، بمنطقة الوراق في الجيزة

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عاجل.. حجز محاكمة 7 مُتهمين باعتناق أفكار داعش لـ25 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة، للنطق بالحكم، بجلسة 25 مارس المقبل، للتفاصيل اضغط الرابط

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انفراد.. صورة المتهم بطعن "سيدة الوراق"

حصلت "بوابة الخليج 365"، على صورة "ممدوح.ر.ط"، 39 عامًا، المتهم بالشروع في ذبح سيدة وتدعى "كاترين.ر" 52 عامًا، باستخدام سلاح أبيض "كتر"، بمنطقة الوراق، للتفاصيل اضغط الرابط

ضبط تشكيل متهم بانتحال صفة "رجال شرطة" بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لانتحالهم صفة رجال الشرطة، لسرقة 500 ألف جنيه سوداني، بمنطقة مصر القديمة، للتفاصيل اضغط الرابط

الدفاع يطالب بإخلاء سبيل متهمي "أحداث مجلس الوزراء"

طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين الجدد، بـ"أحداث مجلس الوزراء"، من الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم، بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، بأجل للاطلاع على أوراق القضية، للتفاصيل اضغط الرابط

"دروس خصوصية" و"حمل سفاح".. حيثيات عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة

أعلنت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائه دروس خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه، للتفاصيل اضغط الرابط