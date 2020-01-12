أخبار مصر | بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الملايين، الحدث العالمي الذي يشاهده جميع أنحاء العالم، في شهر فبراير القادم، لنقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارات بحي مصر القديمة.

وتستعد محافظة القاهرة لهذا الحدث الضخم، من خلال تجهيزات الشوارع ودهان العقارات بلون موحد، وتجديد عمدان الإنارة ودهان الأرصفة وتشجير بعض المناطق، ليليق بموكب المومياوات وعظمة الحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يتحرك الموكب من ميدان التحرير مرورًا بطريق كورنيش النيل وشارع القصر العيني، ووصولًا إلى متحف القومي للحضارات بالفسطاط.

ووافقت الجهات الأمنية على تقديم موعد نقل المومياوات بناءً على طلب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدلًا من نقلهم في نهاية شهر يناير الجاري، لعد الانتهاء من التجهيزات الكاملة لهذا الحدث.

Advertisements

ويكثف حي مصر القديمة من مجهوداته، لتجميل الطرق والكباري وتقليم الأشجار وتبليط الأرصفة وتركيب البلدورات ودهان السور الخاص بحديقة الفسطاط باللون الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى توحيد لون المحالات المطلة على سير الموكب.

وحصلت "الخليج 365" على بعض الصور من أخر التطورات المستحدثة لسير موكب المومياوات بمنطقة حي مصر القديمة.

ويظهر في الصور أعمال تبليط الأرصفة بشارع الفسطاط، والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى تلوين السور باللون البيج والأزرق، فضلًا عن دهان كوبري المشاه بالكورنيش ونظافته.

كما يظهر دهان العقارات باللون الموحد، وظهورها بالشكل اللائق وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، كما تم رفع كفاءة الإنارة ودهان العمدان.

