أخبار مصر | 4 خدمات تقدمها "التضامن" لذوي الإعاقة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 خدمات تقدمها "التضامن" لذوي الإعاقة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهتم وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، بتقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم، وتوفير إحتياجاتهم وترصد "الخليج 365"، كافة الخدمات تقدمها التضامن لهم وهي كالأتي:

* مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي:-

هي مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر وكذا توفير المهنة التي تتناسب وإعاقة كل حالة على حدة كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.

والشروط:-

سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة.

سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أوالنوبات التشنجية أوالصرعية أو الغير مستقرة.

إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​.

- أن يكون محولًا من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

​

والمستندات المطلوبة:

صورة شهادة الميلاد

- عدد 4 صورة شخصية

- صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

- طلب إلتحاق

- بحث إجتماعى

- إختبار ذكاء

- تقرير طبي​.

* الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى للأشخاص ذوي الإعاقة:-

هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لإستحقاق الجمع بين معاشين:

١. أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل.



٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.