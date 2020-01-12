أخبار مصر | هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. علي جمعة يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. علي جمعة يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حكم أكل لحم الإبل.

وقال جمعة، في فتواه، إن لحم الابل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه الأربعة.



وتابع: "ولا خلاف بين الفقهاء في حِلِّ الأكل من رقبة الإبل".