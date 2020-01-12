أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يعد دراسة عن حرية التعبير في الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يعد دراسة عن حرية التعبير في الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراسة عن حرية التعبير في الصحف، وذلك ضمن التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، الذي أطلقه المجلس اليوم.

ولفتت الدراسة إلى أن حرية الرأي مكفولة بنصوص الدستور، وبشكل واضح وصريح، واعتمدت اللجنة فيها على 3 محاور أساسية، ورصدت اتجاهات الرأي في الصحف.

وانتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.

وتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

وتنشر "الفجـر"نص الدراسة:

حرية الرأي والتعبير مكفولة بنصوص الدستور وبشكل واضح وصريح كما أنها تأتي ضمن صلب عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أوكله القانون والدستور بمهمة حماية حرية الرأي والتعبير.

هذه الدراسه تركز على حرية الرأي والتعبير في الصحف الورقية التي تصدر في مصر حيث تضم لجنة إعداد هذا التقرير 7 من الخبراء المتخصصين و3 من أعضاء المجلس.

وقد ارتأت اختيار عينة عشوائية من الصحف الصادرة يوم 3122018 والمجلات الصادرة في الأسبوع الأول من ديسمبر لبيان ما إذا كان حرية الرأي والتعبير سارية بشكل كامل من عدمه من خلال عينة تضمنت الصحف وعددهم (18) جريدة ومجلة ما بين صحف ومجلات قومية وصحف مستقلة وحزبية.

بلغ عدد المقالات 220 مقالًا شملت المطبوعات الآتية وهى:

الصحف والمجلات القومية: وعددها 9: الأهرام- الأخبار- الجمهورية- الأهرام المسائي –المساء- جريدة روزاليوسف – مجلة روزاليوسف - مجلة أكتوبر– مجلة الإذاعة والتلفزيون "اشتملت على 119 مقالة"

الصحف الخاصة: وعددها 8: المصري اليوم – الوطن - اليوم السابع - الدستور- فيتو-الأسبوع- البوابه نيوز- القاهرة "اشتملت على 84 مقالة"

الصحف الحزبية: جريدة الوفد "اشتملت على 17 مقالة"

وقد اعتمد عمل اللجنة على 3 محاور:

• المحور الأول:-

تحليل مضمون لما ورد من آراء الكتاب في الصحف والمجلات شاملة اتجاهات الرأي والتعبير في 11 بند.

• المحور الثاني:-

درجة الحماية الكافية للكتَّاب في التعبير عن آرائهم بشكل واضح ومستقل. بمعنى أن اللجنة تابعت على مدى فترة إعداد التقرير مدى وجود أية مضايقات لكتَّاب الرأي من ناحية حذف مقالاتهم أو بترها أو منع كتّاب من الكتابة أو منع جريدة من الصدور أو مصادرة عددًا إلى آخره.

• المحور الثالث:-

مدى تمتع المعارضين بالحرية في كتابة آرائهم والتعبير عن أفكارهم وهذا المعيار يأتي من رصد ومتابعة ماتضمنته الصحف الخاصة والقومية من مقالات الكتّاب المعارضين بالإضافة إلى الآراء المعارضة التي تأتي من كتّاب غير معارضين.

اتجاهات الرأي فى الصحف:

قامت اللجنة بدراسة جميع مقالات الرأي فى الصحف الصادرة يوم 3122018 والمجلات الصادرة في الأسبوع الأول من ديسمبر وشملت 220 مقالًا وقامت بإعداد تحليل مضمون وتوجهات النقد فيما يخص:

1. أداء الرئيس.

2. أداء الحكومة.

3. أداء الإعلام.

4. مناقشة النقد المجتمعي والشأن الداخلي.

5. مناقشة الفن.

6. مناقشة الرياضة.

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7. جرائم الإخوان.

8. الإرهاب والخطاب الديني.

9. الشأن الداخلي.

10. نقد السياسيين.

11. الشأن الخارجي.

وأسفر الفحص والتحليل عما يأتي:

1- بلغ عدد المقالات التي ناقشت أداء الرئيس (12) مقالة وتناولت إنشاء العاصمة الإدارية ومؤتمر التنوع البيولوجي ورعايته لمرضى فيروس سي والإشادة بجهود في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهم، وغيرها من الموضوعات.

2- بلغ عدد المقالات التي ناقشت أداء الحكومة (62) مقالًا عدد مقالات النقد (37) متمثلة في الشئون الصحية وانتقادات لمنظومة تطوير التعليم والمعلمين وعدم الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة ومشاكل النقل السياحي وعدم تحديث البنية التحتية للاتصالات، السماح باستيراد التوكتوك، الفساد في المحليات وعدم تقييم المحافظين بشكل دوري والإهمال في النواحي الجمالية والتقصير في الاهتمام بقضايا المرأة.

وتمثلت مقالات الإشادة في (25) مقالة تناولت تطبيق الحكومة للنظام الإلكتروني في كل القطاعات، شراكة وزارة التموين مع القطاع الخاص، تنظيم القوات المسلحة لمعرض اديكس (2018) وانخفاض سرقات السكك الحديد، الاهتمام بخطوات التنمية والإصلاح في الدولة، اختيار أسوان لتكون أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية، والاهتمام بقضايا التعدي على أراضي الدولة، وتوفيق أوضاع 508 كنيسة، وحملة 100 مليون صحة، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، تثبيت سعر الدولار الجمركي، تعزيز الثقة مع دول حوض النيل.

3- بلغ عدد المقالات التى ناقشت أداء الإعلام (4) مقالة تمثل في نقد الإعلام.

4- بلغ عدد مقالات الشان الداخلي ومشاكل المجتمع (39) مقالة تمثلت في عدم إعطاء المرأة المزيد من الحرية، وانتشار الشائعات المغلوطة التي تثير المخاوف بين المواطنيين، والتشدد الديني، وهوس الشباب بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاهتمام بغرس الأخلاق والمبادئ، ووجود أساليب لترهيب الطفل داخل الأسرة، وعدم مشاركة الأغنياء في بناء المستشفيات، انتقاد الجمعة السوداء وما فيها من خداع للناس، اهتمام المجتمع الزائد بقضايا الفنانين، تحّول التسول إلى حرفة ومهنة، عدم التركيز على كبار السن والمرضى عدم دعم المستشفيات الجامعية، والتفكك الأسري.

وعدد (5) مقالات إشادة بمبادرة في حب مصر، خدمة المجتمع ومقالات حول عودة ما فقده المجتمع من الأخلاق والقيم والترابط الأسري.

5- بلغ عدد المقالات التي ناقشت الفن (33) مقالة تنوعت مابين نقد وإشادة شملت نقد لتقديم مسارح الدولة لأعمال كبار المؤلفين دون مشاركة الشباب وعدم إدراك بعض الفنانين لخطورة أدوارهم وتأثيرها على المجتمع.

واشتملت على عدد (28) مقالات ناقشت تقديم مهرجان القاهرة السينمائي أفلام متميزة، والإشادة بأفكار كبار الكتّاب والمفكرين مثل نجيب محفوظ والإشادة بالاهتمام بالثقافة والأدب.

6- بلغ عدد المقالات التي ناقشت الرياضة (6) مقالات شملت نقد للفوضى الرياضية، انتقادات لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

7- بلغ عدد المقالات التي ناقشت جرائم الإخوان (6) مقالات.

8- بلغ عدد المقالات التي ناقشت الإرهاب والخطاب الديني (13) مقالة.

9- بلغ عدد المقالات التي ناقشت الشأن العربي (13) مقالة.

10- بلغ عدد المقالات التي ناقشت أداء السياسيين والشئون الديمقراطية (6) مقالات تمثلت في (4) مقالات تناولت ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان، الاستعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919.

11- بلغ عدد المقالات التي ناقشت الشأن الخارجي (34) مقالة.

وأجرت لجنة حرية الرأي والتعبير بالمجلس دراسة أخرى حول مقالات الرأي لعدد (6) صحف ومجلتين صادرة يوم 5 يناير 2020 وهي: صحف - الأهرام - الأخبار- الجمهورية- الأهرام المسائي - الأهالي- الوفد ومجلتي حريتي وأكتوبر.

- تبين للّجنة وجود 129 مقالًا لكبار الكتّاب والمفكرين من بينها 8 مقالات ناقشت أداء الرئيس و34 مقالًا ناقشت أداء الحكومة في مختلف المجالات بين نقد وإشادة بعدد من القرارات والإجراءات، وتضمنت العينة مقالان أشادا بعودة وزارة الإعلام وشملت العينة 29 مقالًا احتوت على نقد مجتمعي انصب أغلبها على قضية التحرش بفتاة المنصورة والقبض على رئيس مصلحة الضرائب في قضية رشوة وتطرق الكتّاب في 9 مقالات إلى الإشادة بالتطور في المجال الفني وخاصة الدراما.

- وشملت العينة 27 مقالًا انصبت أغلبها على أحداث ليبيا والعدوان التركي على الأراضي الليبية والخطط التي تُحاك ضد الدولة المصرية.

- وتضمنت العينة 10 مقالات تركزت في مناقشة الشأن الخارجي وفي مقدمتها حادث مقتل سليمان القاسمي.

- واحتوت العينة على 4 مقالات حول جرائم الإخوان وتجديد الخطاب الديني.

- كما شملت العينة مقالًا ينتقد السياسيين المصريين لعدم قدرتهم على التجاوب مع حجم المؤامرة التي تُحاك ضد مصر.