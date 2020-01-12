أخبار مصر | "ألفاظ سوقية".. ملاحظات الأعلى للإعلام للصحف والشاشات في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ألفاظ سوقية".. ملاحظات الأعلى للإعلام للصحف والشاشات في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراسة لعينة عشوائية من وسائل الإعلام، شملت صحف قومية وخاصة وحزبية "يومية وأسبوعية "، وبرامج اجتماعية وسياسية، وذلك ضمن تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، والذي أعلنه المجلس بشكل رسمي اليوم، ويشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.



وجاءت الدراسة خلال الفترة (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر 2019) طبقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتها لجنة المعايير بالمجلس، وعددها 17 معيارًا، وهم:

1- السب والقذف .

2- التهكم والسخرية .

3- تعميم الاتهامات .

4- التخوين .

5- الأخبار مجهولة المصدر .

6- هل يقدم خدمة للمجتمع أم يقدم حالات فردية .

7- عدم إحترام الرأى الآخر .

8- خلط الخبر بالرأى .

9- الحض على الكراهية أو التميز .

10- نشر الشائعات .

11- الألفاظ المتدنية .

12- صحة الصور والفيديوهات .

13- استضافة شخصيات غير مؤهلة .

14- انتقاد سلوكيات المصريين بألفاظ لا تليق .

15- خلط الاعلان بالمادة الاعلامية .

16- عدم إحترام اللغة العربية .

17- معلومات غير دقيقة.



وتنشر "الفجـر" نص الدراسة

أولاً : الصحف :

تضمنت الدراسة فحص ومتابعة عدد 6 صحف وهى الأهالى – المصرى اليوم – الشروق – الجمهورية – الأخبار – الأهرام.

بلغ إجمالى المخالفات بالصحف خلال شهر نوفمبر 30 مخالفة و86 مخالفة فى ديسمبر 2019 .

جاءت أكثر المخالفات فى معايير ( الأخبار مجهولة المصدر – معلومات غير دقيقة – عدم احترام اللغة العربية – تعميم الاتهامات) .

بعد تحليل مضمون نتائج الفحص تبين الآتي:

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أولاً بالنسبة للصحف فى نوفمبر 2019 :

1- تصدر معيار الأخبار مجهولة المصدر قائمة المخالفات بـ13 مخالفة بنسبة( 43.3% ) من إجمالى المخالفات التى تم رصدها بالمعايير المحددة من قبل اللجنة .

2- معيار معلومات غير دقيقة 5 مخالفات بنسبة ( 16.6% ) من إجمالى المخالفات التى تم رصدها.

3- معيار تعميم الاتهامات بلغت عدد المخالفات (4) بنسبة (13.3%) من إجمالى مخالفات المعايير.

4- تساوت معايير التهكم والسخرية ، الحض على الكراهية ( 2 مخالفة لكل منهما بنسبة ( 6.6% ) .

5- كما تساوت معايير خلط الخبر بالرأى وصحة الصور والفيديوهات ، انتقاد سلوكيات المصريين (مخالفة واحدة لكل منهما) بنسبة 3.3%.

ثانياً: بالنسبة للصحف فى ديسمبر 2019 :

1- أصدر معيار الأخبار مجهولة المصدر بعدد مخالفات 35 بنسبة 40.6%.

2- معيار تعميم الاتهامات بعدد مخالفات 15 بنسبة 17.4%.

3- معيار معلومات غير دقيقة بلغ 14 مخالفة بنسبة 16.3% من إجمالى المخالفات عددها 86 خلال شهر ديسمبر.

4- معيار عدم احترام اللغة العربية 7 مخالفات بنسبة 8.14 % من اجمالى المخالفات .

5- معيار التهكم والسخرية بلغ 4 مخالفات بنسبة 4.6% من إجمالى المخالفات .

6- تساوت معايير الحض على الكراهية ، الالفاظ السوقية ، انتقاد سلوكيات المصريين حيث بلغت 3 مخالفات لكل منها بنسبة (3.4%)

7- معيار نشر الشائعات بلغ 2 مخالفة بنسبة 2.3% من إجمالى المخالفات البالغ عددها 86.

ثالثاً الشاشات :

العينة العشوائية شملت 45 برنامجاً فى 13 قناة بإجمالى المخالفات 611 مخالفة خلال 3 شهور سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر 2019:

1- وكان أعلى معيار هو معيار خلط الاعلان بالمادة التحريرية خلال شهر نوفمبر 2019 ، يليه سبتمبر 2019 ، ثم أكتوبر 2019 ، حيث بلغ 79 فى سبتمبر ، 60 فى نوفمبر ، 35 أكتوبر بإجمالى 174 مخالفة بنسبة 28.4% من إجمالى 611 .

2- ألفاظ سوقية ومتدنية 47 فى نوفمبر 2019 ، 27 فى أكتوبر ، 31 فى سبتمبر بإجمالى 105 مخالفة بنسبة 17.1%

3- عدم احترام اللغة العربية حيث بلغت 54 مخالفة فى نوفمبر ، 23 سبتمبر ، 5 فى اكتوبر بإجمالى 82 مخالفة بنسبة 13.4 % من إجمالى 611 مخالفة.

4- تهكم وسخرية حيث بلغت 28 فى نوفمبر ، 13 فى سبتمبر ، 7 فى أكتوبر بإجمالى 48 مخالفة بنسبة 7.8% من إجمالى 611 مخالفة .

5- تعميم اتهامات حيث بلغت 29 فى نوفمبر ، 10 فى اكتوبر ، 7 فى سبتمبر بإجمالى 48 مخالفة بنسبة 7.5% من اجمالى 611 .

6- انتقاد سلوكيات المصريين حيث بلغت 11 فى سبتمبر ، 7 مخالفة فى إكتوبر ، 20 فى نوفمبر بإجمالى 38 مخالفة بنسبة 6.2 % من الاجمالى 611 .

7- معلومات غير دقيقة سبتمبر لا توجد ، 8 فى أكتوبر ، 19 فى نوفمبر بإجمالى 27 مخالفة بنسبة 4.4% من إجمالى المخالفات 611 .

8- الحض على الكراهية 1 فى سبتمبر ، 1 فى أكتوبر ، 5 فى نوفمبر بإجمالى 7 مخالفات بنسبة 1.1% من إجمالى المخالفات 611 .

9- عدم إحترام الرأى الآخر ، السب والقذف 3 مخالفات لكل منهما بنسبة 4. % .

10- لا يقدم خدمة للمجتمع 2 من إجمالى المخالفات 611 بنسبة 3.% .