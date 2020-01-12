أخبار مصر | ننشر نص التقرير السنوي لـ "حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص التقرير السنوي لـ "حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلن رسميًا إصدار التقرير، وإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي للاطلاع عليه.

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، من تقريره السنوي حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير،



وتنشر "الفجـر" نص التقرير، والذي يتكون من 124 صفحة، رصد خلالهم المجلس حالة الإعلام في مصر خلال 2019، وحرية الرأي والتعبير لكافة المؤسسات ووسائل الإعلام الرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.