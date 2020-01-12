أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: الامتحانات منتظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: الامتحانات منتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار إلى أنه أجرى جولة ميدانية، وتفقد عددا من الكليات في أسيوط والأقصر؛ لمتابعة أعمال امتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب. وأوضح في تصريحات خاصة، أن الامتحانات في الوجه قبلي، تسير بشكل منتظم سواء في الكليات العملية أو الكليات النظرية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان، أو في كليات الهندسة والشريعة الإسلامية بالأقصر.

ولفت إلى أن أستاذ كل مادة، موجود في مادته بالقرب من الطلاب، في حال وجود غموض في بعض الأسئلة أو أي استفسار من الطلاب. ونوه بأن ما يدور من شائعات حول منع الطلاب الذين لم يدفعوا مصاريفهم الدراسية، من دخول الامتحانات غير صحيح، تمامًا، محذرا الطلاب من الاستماع لشائعات السوشيال ميديا.

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل منتظم، في كليات الوجه القبلي.