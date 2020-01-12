أخبار مصر | رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يعتمد تقريره السنوي عن حالة الإعلام في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يعتمد تقريره السنوي عن حالة الإعلام في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اعتماد المجلس رسميًا لتقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير.



وقال "مكرم" في تصريحات صحفية، إن المجلس أرسل تقريره اليوم صباحًا، للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للاطلاع عليه، مؤكدًا أنه سيتم إرساله غدًا الإثنين لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ورؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، بالإضافة إلى الهيئات ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وعمداء كليات الإعلام في مصر.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.