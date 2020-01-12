شكرا لقرائتكم خبر عن هالة حسن تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائب السيد حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدت النائبة هالة السيد السيد حسن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، اليمين الدستورية نائبا خلفاً للنائب المتوفى السيد حسن موسى. وورد في الخطاب الوارد من رئيس هيئة الانتخابات، أن النائبة هالة السيد حسن هي الاسم الاحتياطي للنائب عن قائمة «في حب مصر» في قطاع القاهرة وجنوب ووسط البلد ومقرها مديرية أمن القاهرة.

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