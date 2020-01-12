شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يستقبل قادة رؤساء وملوك الدول ويتلقى برقيات تعزية في وفاة «قابوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السلطان العماني، هيثم بن طارق بن تيمور، في قصر العلم العامر، عددًا من رؤساء وملوك الدول والشخصيات العامة الدولية لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فضلا عن عدد من برقيات التعازي، معربين عن مواساتهم للشعب العماني، فضلا عن تمنياتهم للسلطان الجديد بالتوفيق في مهام منصبه.

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن حزنه في وفاة السلطان قابوس، مشيرا إلى أنه شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة، مضيفا، لقد جلب السلطان قابوس السلام والازدهار إلى بلده وكان صديقًا للجميع. واستقبل بن تيمور، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال إن عُمان ومعها الأمتان العربية والإسلامية، فقدت القائد الحكيم ورجل الدولة المخلص الذي نذر حياته لخدمة وطنه وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لشعبه وجعل من بلده عامل استقرار وتوازن في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده ستحفظ له بصماته الناصعة في جعل العلاقات التونسية العُمانية مثالا يُحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.

كما استقبل بن تيمور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الأمير تشارلز أمير ويلز،، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مبعوث الرئيس الإيراني حسن روحاني، وحسن محمد إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني. والشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس والفريق أول نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني.

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كما تلقي برقيات تعازي من ملك السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب خلالها تعازيه في وفاة قابوس، كما تضمنت تهانيه للسلطان الجديد للعمل على تنمية السلطنة وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني، كما تلقى برقية تعزية من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشاد بفترة حكم السلطان الراحل وما شهدته السلطنة من تنمية اجتماعية واقتصادية في عهده الذي يمثل تاريخ عُمان الحديث عزز به مكانتها على الساحة الدولية.

وقال سلطـان برونـاي، حاجي حسن البلقيه، في برقية عزاء، إن قابوس كان مثالًا للإخلاص والعمل الدؤوب الذي جعل من السلطنة بلدًا متحضرًا، مؤكدا أن السلطنة ستواصل التقدم والرخاء.

وبعث رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، برقية تعازي، أشاد فيها بنهج السلطنة في دعم جهود السلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في عهد السلطان قابوس، معتبرا أن السلطنة تحولت إلى واحة سلام أسهمت في لعب أدوار جليلة للتوفيق بين الإخوة في الوطن الواحد وحل الخلافات العربية العربية، مستذكرا جهود مساعي قابوس في الشأن الليبي. وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إن الأمة العربية فقدت زعيما تاريخيا وقامة عربية وكان له دور تاريخي بارز في بناء ونهضة السلطنة، خلال 50 عاما.

وكان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن «قابوس، لعب دورا إيجابيا على صعيد الدبلوماسية العربية، كما جنب بلاده الصراعات، وانحاز للتحديث والتنمية في بلاده».